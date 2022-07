Nadal excuseert zich bij tegenstander Sonego na verbaal opstootje: "Ik was fout"

6-1, 6-2, 6-4. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken. Maar in de derde set, de enige waarin hij zijn opslag moest inleveren, vond de laureaat van 2008 en 2010 dat Sonego hem hinderde door lawaai te maken.



Nadal liet zijn tegenstander naar het net komen voor een uitleg. De twee mannen praatten op het einde van de match bij de handshake ook nog lang met elkaar.



Nadien stak Nadal de hand in eigen boezem: "Ik moet zeggen dat ik fout was. Ik had hem niet naar het net mogen roepen. Dus daarvoor excuseer ik mij. Mijn fout. Ik heb er geen probleem mee om dat toe te geven."



"Ik heb er met hem in de kleedkamers nog over gepraat en daar blijft het bij."



Toch lichtte de Spaanse nummer 4 van de wereld nog een tipje van de sluier op: "Het was niet mijn bedoeling om hem te ambeteren. Ik wilde hem gewoon iets zeggen wat mij enerveerde in zijn gedrag op dat moment. We hadden een klein probleempje, dat is alles."



Nadal is de te kloppen man in de grandslamtoernooien dit jaar. Hij won in Melbourne en Parijs, goed voor zijn 21e en 22e grandslamtitel. Voor een plaats in de kwartfinale neemt hij het op tegen de Nederlander Botic van der Zandschulp. Die klopte hij op Roland Garros in 3 sets.