Zizou Bergs blaakt van vertrouwen voor eerste Wimbledon: "Ik ben hier niet voor een figurantenrol"

Zizou Bergs kreeg van de Wimbledon-organisatie een wildcard voor de All England Club na zijn toernooizege in Ilkley. Hij neemt het in de eerste ronde van het derde grandslamtoernooi van het seizoen op tegen thuisspeler Jack Draper.

Meteen een moeilijke opdracht want de 20-jarige Brit is de tennishoop van de thuisfans. Eerder dit seizoen verloor Bergs de eerste ontmoeting met Draper in de finale van het Challenger-toernooi van St-Brieuc: 6-2, 5-7, 6-4.

Bergs hoopt in Londen revanche te kunnen nemen. "Het is een droom om hier te staan. Ik hoop een wedstrijd te kunnen winnen en ik ben hier niet enkel om een figurantenrol te spelen."

"Het wordt zeker geen gemakkelijke wedstrijd tegen Draper, hij speelt voor eigen volk en is uitstekend op gras. Het zal belangrijk zijn om agressief tennis te spelen. Als ik daarin slaag, denk ik dat er veel mogelijk is."

De voorbereiding van Bergs verliep alleszins perfect, met de toernooizege in Ilkley. "Ik hoorde na mijn zege in de eerste ronde al dat de eindwinnaar een wildcard zou krijgen voor Wimbledon. Ik heb er de hele week aan gedacht."

"In de halve finale was ik al erg gespannen op het einde van de wedstrijd. Ik dacht niet aan de eindzege, want ik had lang niet op gras gespeeld. Maar het is gelukt en ik ben heel blij dat ik erbij ben op Wimbledon."