Rafael Nadal overleeft slijtageslag tegen Amerikaan Fritz en staat in de halve finales

Rafael Nadal won dit jaar al de Australian Open en Roland Garros en ligt dus nog op grandslamkoers, maar met de Amerikaan Taylor Fritz diende zich een taaie klant aan in de kwartfinales. Bovendien had de Spanjaard last van een buikspierblessure die hem vooral tijdens het serveren parten speelde.

Fritz, die Nadal eerder dit jaar nog klopte op Indian Wells, liet het niet aan zijn hart komen en domineerde de 1e set, die hij met 6-3 won.

In set 2 vroeg Nadal een medische time-out voor een behandeling aan zijn pijnlijke buikspieren. Het leek er zelfs even op dat hij de handdoek in de ring zou gooien, maar opgeven staat schijnbaar niet in het woordenboek van de Spanjaard. Nadal beet op zijn tanden en hing op karakter de bordjes weer in evenwicht.

