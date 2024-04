Akelig, maar ook sportief beeld: Genk-spits Tolu wordt onwel, Mechele houdt zijn tegenstander recht

Even schrikken tijdens Racing Genk - Club Brugge. Op het uur werd Tolu Arokodare plots onwel - de spits had zelfs tegenstander Brandon Mechele vast om recht te blijven. De Nigeriaan moest gewisseld worden, maar bleef wel steeds bij bewustzijn.

Wellicht lag een botsing met Club-doelman Nordin Jackers van enkele minuten eerder aan de basis van de malaise bij Tolu Arokodare. De Nigeriaan kopte met hoge snelheid op de arm en/of het hoofd van de keeper.

Wat later werd Tolu onwel. Gelukkig was tegenstander Brandon Mechele in de buurt om de Nigeriaan recht te houden - een bijzonder mooi gebaar van sportiviteit.

Na zijn gedwongen wissel kon Tolu gewoon plaatsnemen op de bank van Racing Genk.