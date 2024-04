Genadeloos Club Brugge haalt ook uit op bezoek bij Racing Genk en wordt voorlopig leider

zo 28 april 2024 15:26

KRC Genk einde 0 - 3 Club Brugge 23' - Geel - Carlos Cuesta 38' - Doelpunt - Kyriani Sabbe (0 - 1) 61' - Geel - Hugo Vetlesen 62' - Verv. Michal Skóras door Denis Odoi 64' - Verv. Toluwalase Emmanuel Arokodare door Andi Zeqiri 67' - Doelpunt - Hugo Vetlesen (0 - 2) 71' - Doelpunt - Igor Thiago (0 - 3) 75' - Verv. Anouar Ait El Hadj door Christopher Baah 75' - Verv. Zakaria El Ouahdi door Alieu Fadera 76' - Verv. Patrik Hrošovský door Ibrahima Sory Bangoura 79' - Verv. Kyriani Sabbe door Maxim De Cuyper 79' - Verv. Hugo Vetlesen door Casper Nielsen 85' - Verv. Raphael Onyedika door Philip Zinckernagel 88' - Verv. Bilal El Khannous door Noah Adedeji-Sternberg 90' - Geel - Casper Nielsen Jupiler Pro League - speeldag 6 - 28/04/24 - 13:31 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 38' Kyriani Sabbe 0 - 1 Kyriani Sabbe 38' 67' Hugo Vetlesen 0 - 2 Hugo Vetlesen 67' 71' Igor Thiago 0 - 3 Igor Thiago 71'

Club Brugge blijft verder door de play-offs razen. Na de ruime zege van woensdag klopte het Racing Genk nu opnieuw met een overtuigende 0-3. Sabbe opende net voor rust de score met een lucky goal, in het laatste halfuur maakten Vetlesen en Thiago de match dood. 16 (!) op 18 voor blauw-zwart, dat voorlopig aan de leiding komt.



Racing Genk - Club Brugge in een notendop:

Sleutelmoment: Club Brugge beslist de wedstrijd in de tweede helft met twee goals in vier minuten. Met een knappe actie biedt Sabbe Vetlesen de 0-2 aan en niet veel later telt Thiago Racing Genk definitief uit.





Club Brugge beslist de wedstrijd in de tweede helft met twee goals in vier minuten. Met een knappe actie biedt Sabbe Vetlesen de 0-2 aan en niet veel later telt Thiago Racing Genk definitief uit. Man van de match: Zijn eerste goal voor Club Brugge was er één met een flinke dosis meeval, maar Kyriani Sabbe speelde in Genk wel een ijzersterke wedstrijd. Mooiste illustratie daarvan was zijn bijzonder knappe assist bij de 0-2.





Zijn eerste goal voor Club Brugge was er één met een flinke dosis meeval, maar Kyriani Sabbe speelde in Genk wel een ijzersterke wedstrijd. Mooiste illustratie daarvan was zijn bijzonder knappe assist bij de 0-2. Opvallend: Met een vijfde overwinning in zes wedstrijden zet Club Brugge zijn ongeslagen reeks voort in de Champions' Play-offs. Bovendien blijft het ook bij de vleet scoren met maar liefst 16 goals of bijna 3 per wedstijd.





Met een vijfde overwinning in zes wedstrijden zet Club Brugge zijn ongeslagen reeks voort in de Champions' Play-offs. Bovendien blijft het ook bij de vleet scoren met maar liefst 16 goals of bijna 3 per wedstijd. Statistiek: Voor Racing Genk komt er een einde aan een indrukwekkende reeks. De Limburgse club was in Play-off I op eigen veld ruim 21 matchen ongeslagen, maar de 22e thuiswedstrijd was er te veel aan.

Flater McKenzie breekt dominant Genk zuur op

Vier dagen na de 4-0-pandoering in het Jan Breydelstadion had KRC Genk voor eigen volk wat recht te zetten tegen Club Brugge. Die reactie kwam er ook, Genk haalde in de eerste helft weer zijn vertrouwde niveau en duwde Club in het defensief.



Toch kwam de eerste dreiging van Club Brugge, Nusa liet na amper vijf minuten een uitstekende kopbalkans onbenut. Met een schot van El Ouahdi dat voorlangs ging, liet de reactie van Genk niet lang op zich wachten en de thuisploeg hield de touwtjes nadien in handen. Heel veel doelgevaar leverde dat overwicht evenwel niet op.



Club moest vooral verdedigen, maar kwam kort voor de rust uit het niks op voorsprong. McKenzie moest de bal gewoon wegkoppen op een ongevaarlijke voorzet van Sabbe, maar deed dat vreemd genoeg niet. Vandevoordt was zo compleet verrast en zag de bal in doel waaien.



Na de vreemde goal van Vetlesen tegen Union opnieuw meeval voor Club, dat plots virtueel leider was in de Champions' Play-offs.



De voorzet van Sabbe gaat verrassend voorbij Vandevoordt: 0-1.

Vetlesen en Thiago tellen Genk definitief uit

Genk moest aan de bak in de tweede helft en kwam na enkele minuten dicht bij de gelijkmaker. Na een kort genomen hoekschop viseerde El Khannouss de korte hoek, maar Jackers pakte uit met een uitstekende redding.



Genk vond nadien geen gaatje in de sterke organisatie van Club en kreeg halfweg de tweede helft een nieuwe tik. Sabbe pakte uit met een schitterende versnelling op rechts, zette Mckenzie in de wind en schotelde Vetlesen de 0-2 voor.



Amper vier minuten later mochten de boeken definitief toe voor Genk. Kayembe liet Vetlesen zomaar lopen op een diepe bal van Onyedika. De Noor vond Thiago voor doel en die kon van dichtbij makkelijk zijn tweede in evenveel wedstrijden maken. Genk hing in de touwen en mag zijn titelambities definitief opbergen. Club Brugge is meer dan ooit dé titelkandidaat.

Vetlesen viert de 0-2, assist kwam op naam van Sabbe.

Thiago pikte nog een doelpunt mee en zette de 0-3 op het scorebord.

Vandevoordt: "Er was een miscommunicatie"

Voor Racing Genk begon de ellende met een bijzonder ongelukkige tegentreffer. Na een misverstand tussen McKenzie en Vandevoordt ging een ongevaarlijke voorzet van Sabbe zomaar in doel.



"Die voorzet kwam en ik riep 'away', kop die bal weg. Dan was er misschien een miscommunicatie, waardoor McKenzie zich bukt en die bal heel snel in doel ligt.", klinkt de uitleg van doelman Maarten Vandevoordt. "Ik moet er met hem nog eens over praten."



"Het ging vandaag vooral om de efficiëntie. Club heeft vier kansen en ze maken er drie af. Wij zaten goed in de wedstijd en zetten goede aanvallen op, dan is zo'n uitslag wel wat overdreven."



Genk leek de verrassing te gaan worden van de Champions' Play-offs , maar mag zijn titeldromen nu opbergen. "We moeten nu vooral proberen om Europees voetbal binnen te halen en een reactie tonen voor onszelf en de supporters."

