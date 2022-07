Chaos op Grote Beltbrug: gele trui Yves Lampaert kan valpartij niet ontwijken

Er werden waaiers voorspeld op de Grote Beltbrug in Denemarken, maar we kregen chaos in de 2e etappe van de Ronde van Frankrijk. In een nerveuze aanloop gingen enkele renners tegen de vlakte en ook op de brug bleef niet iedereen recht. Gele trui Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl) kon de valpartij niet achtervolgen.