Kopzorgen na knuffel voor Lampaert? Ook persman test positief op corona

Maandag staat de eerste rustdag op het programma in de Tour en dan moeten alle renners verplicht een coronatest afleggen. Afwachten of de brigade van Quick Step-Alpha Vinyl voltallig blijft.

Lampaert: "Ik heb veel mensen geknuffeld, dan krijg je toch wat schrik"

Lampaert beseft dat hij een risico loopt na de feestvreugde van gisteren. "Zelf had ik eerst niet zo'n schrik. Maar gisteren na de finish was er veel volk en heb ik veel mensen geknuffeld", zei hij voor de start van de tweede rit.



"Twee uur later krijg je dan toch wat schrik. Ik had nog nooit corona, het zou echt jammer zijn als ik het hier krijg."

"Uiteraard is er wel wat schrik", geeft ook teambaas Patrick Lefevere toe. "Ik ben geen bange haas, maar voor corona ben ik dat wel."

"Tom (Steels) voelde zich goed 's morgens en testte toen nog negatief, maar 's avonds voelde hij zich niet in orde en hebben we een test gedaan. Die bleek positief. Hij zat de ganse dag in de wagen met Wilfried Peeters en een mecanicien. Tja."

"De komende weken zal het iedere keer bang wachten zijn op de resultaten, maar dat is al een gans jaar zo en we blijven gewoon elke dag testen en consequent de veiligheidsmaatregelen volgen."