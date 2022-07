Anfield haalt adem! Eindelijk contractverlenging voor Salah: "Jagen op nóg meer trofeeën"

"Ik voel me geweldig en kijk ernaar uit om nog meer trofeeën te winnen met de club. Het is een gelukkige dag voor mij en mijn entourage", vertelde Salah in een verklaring op de clubwebsite.

"Het kostte een beetje tijd om mijn contract te vernieuwen, maar nu is alles in kannen en kruiken. Vanaf vandaag richten we onze blik weer op de toekomst."



"Ik denk dat je in de laatste vijf of zes jaar kunt zien dat het team steeds progressie heeft gemaakt. Vorig seizoen waren we dicht bij de quadruple, maar helaas hebben we in de laatste week van het seizoen twee steken laten vallen. Volgend seizoen beter."





Salah zal er de offensieve linie aanvoeren met onder anderen nieuwkomer Darwin Núñez en Luis Diaz, de revelatie van de laatste seizoenshelft vorig jaar.