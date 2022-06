Na zes succesvolle seizoenen verlaat "clublegende" Sadio Mané Liverpool voor Bayern München

Mané kwam aan op Anfield in de zomer van 2016, 6 jaar later verlaat hij Liverpool met een volle prijzenkast.

De Senegalees won de voorbije jaren onder meer de Premier League, de Champions League, het WK voor Clubs, de FA Cup en de League Cup. Hij hoopt nu hetzelfde te doen voor Bayern München, waar hij een contract voor drie seizoenen ondertekende.

Mané kwam 269 keer in actie voor de Reds en was daarin goed voor 120 doelpunten en 38 assists. "Hij verlaat Liverpool als een clublegende", schrijft Liverpool op zijn website.

"We bedanken Sadio voor alles wat hij voor de club deed en wensen hem uiteraard het beste in de toekomst. Hij was een vernietigend effectieve speler met een aanstekelijke persoonlijkheid. Hij zal terecht de geschiedenis ingaan als één van de beste Liverpool-aanvallers ooit."

In München moet Mané (één van) de opvolger(s) worden van Robert Lewandowski. De Poolse doelpuntenmachine gaf eerder aan niet meer voor de club te willen spelen. Liverpool haalde met de Uruguayaan Darwin Nunez al een opvolger voor Mané in huis.