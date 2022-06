Peter Vandenbempt is lyrisch over Darwin Nuñez: "Ongelooflijk indrukwekkende spits"

Twee jaar geleden betaalde Benfica 24 miljoen euro - een clubrecord - voor Darwin Nuñez, die er toen een jaartje in de Spaanse tweede klasse had opzitten bij Almeria. Nu is het Liverpool dat op zijn beurt een recordbedrag betaalt voor Nuñez, die met een prijskaartje van zo'n 80 à 100 miljoen de duurste transfer in de clubgeschiedenis wordt.

"Ik weet niet of hij 100 miljoen euro waard is. Dat is maar wat ze ervoor willen geven. En ik weet ook niet of hij 100 procent zeker zal slagen, maar met zijn profiel is alles wel voorhanden om te slagen bij het Liverpool van Jürgen Klopp", meent Sporza-voetbalcommentator Peter Vandenbempt.



Wat is dat dan, het profiel van Nuñez? "Het is een typische spits in de Uruguayaanse traditie, zoals Cavani of Suarez. Nuñez is zeer energiek en beweeglijk. Hij oogt misschien niet zo snel, maar kan wel snel sprinten en heeft ook een versnelling in de actie. Hij is krachtiger dan Cavani en Suarez."