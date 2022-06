Max Verstappen veroordeelt taalgebruik van schoonvader: "Heb nog niet met hem gesproken"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft een relatie met de dochter van Nelson Piquet.

De Braziliaan zit al enkele dagen in stormachtig weer nadat zijn taalgebruik over Lewis Hamilton in een (niet zo recente) podcast overal werd uitgesmeerd.

Piquet probeerde zijn woordkeuze gisteren te vergoeilijken, Verstappen gaf in Groot-Brittannië aan dat hij de voorbije dagen geen contact heeft gehad met de vader van zijn partner.

"Ik heb nog niet met hem gesproken. Het is ook niet aan mij om hem te bellen en te zeggen dat dit niet goed was. Hij weet dat zelf ook wel, denk ik. Ik hoef hem dat niet te vertellen."

"Ik ken Nelson goed en ik heb al heel wat tijd met hem doorgebracht. Hij is geen racist, absoluut niet. Maar hij had dat woord niet in de mond mogen nemen."

"Het woord dat hij gebruikt heeft, is niet correct. Dit moet een les zijn voor de toekomst. Beledigende woorden moeten we altijd vermijden. Iedereen is tegen racisme. Dat moet duidelijk zijn."

Ook Lewis Hamilton kwam nog eens terug op de affaire. De Brit vindt dat de oude F1-garde niet meer moet opgevoerd worden, zeker nu ook Bernie Ecclestone nog eens flink uit de bocht ging met enkele uitspraken over Vladimir Poetin.

"Waarom geven we die oudere stemmen nog altijd een platform? Zij praten over onze sport, maar wij gaan een andere kant op. Ze zijn niet representatief. Het is gewoon niet relevant meer."