Piquet komt met excuses aan adres van Hamilton, maar spreekt ook van misverstand

Nelson Piquet, wiens dochter Kelly een relatie heeft met regerend wereldkampioen Max Verstappen, gebruikte in een podcast het woord "neguinho" toen hij zijn mening gaf over de botsing tussen Hamilton en Verstappen vorig jaar in de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone.

De podcast werd vorig jaar in november opgenomen, maar de opmerkingen van Piquet kwamen afgelopen week pas naar buiten.

"Ik zou nooit een woord gebruiken waarvan ik in sommige vertalingen ben beschuldigd. Ik veroordeel ten stelligste dat het woord door mij gebruikt zou zijn met de bedoeling om een coureur te kleineren vanwege zijn huidskleur", zegt Piquet in een verklaring.

"Maar ik wil benadrukken dat de gebruikte term in het Braziliaans Portugees op grote schaal wordt gebruikt als de term voor man of persoon."



"Ik bied mijn oprechte excuses aan aan iedereen die getroffen is, inclusief Lewis, die een geweldige coureur is. Het lijkt me duidelijk dat er voor discriminatie geen plaats is in de Formule 1 en het lijkt me goed om dat via deze weg te verduidelijken."

Dinsdag veroordeelden de Formule 1 en de Internationale Autosportfederatie (FIA) de discriminerende opmerkingen van Piquet. Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton liet van zich horen op Twitter. "Het is meer dan alleen woorden. Het gaat om een ouderwetse manier van denken die geen plaats verdient in onze sport", meldde de 37-jarige Brit, die verder schreef dat het tijd is voor actie tegen racisme.