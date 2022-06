Lewis Hamilton slaat terug na racistische uitlatingen F1-legende Nelson Piquet: "Stel je voor..."

Nelson Piquet is zwaar uit de bocht gegaan. De Braziliaanse F1-legende gebruikte in een podcast een racistisch scheldwoord toen het over Lewis Hamilton ging. De zevenvoudig wereldkampioen reageerde nu zelf in een reeks tweets: "Die verouderde manier van denken moet veranderen."

De bewuste feiten dateren al van enkele maanden geleden. Nelson Piquet blikte in een podcast terug op de botsing tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in Silverstone. Nu de GP opnieuw voor de deur staat, gaan enkele misplaatste opmerkingen van de Braziliaanse ex-wereldkampioen plots viraal. Piquet - nota bene schoonvader van Max Verstappen - gebruikte racistische bewoordingen toen het over Hamilton ging. Onder meer Mercedes, de FIA en de Formule 1 kwamen snel met statements naar buiten om de uitlatingen van Piquet te veroordelen. "Discriminerende of racistische taal is in elke vorm onaanvaardbaar en heeft geen plaats in de samenleving", aldus de F1. "Lewis is een ongelofelijke ambassadeur voor onze sport en verdient respect."

Ondertussen liet ook de zevenvoudig wereldkampioen zelf van zich horen in een reeks tweets. De eerste was een rake counter naar Piquet...



Een fan had namelijk gepost: "Wat als Lewis Hamilton nu eens gewoon zou tweeten: "Wie is Nelson Piquet?" en dan Twitter zou afsluiten." Hamilton himself reageerde op het bericht: "Stel je voor..."