De ploeg van Bert De Backer in Sporza Tourmanager: "Van Aert no brainer, maar geen Pogacar"

“Ik heb alle selecties voor de Tour grondig bestudeerd en kwam zo al snel tot 8 certitudes voor puntengewin. Zeker Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Jasper Philipsen stonden heel snel op mijn blad.”

“Van Aert is een no brainer. Hij maakt kans op punten in de openingstijdrit, de sprintetappes, maar ook de groene en misschien gele trui rond zijn schouders kunnen veel punten opleveren in het begin van deze Tour.”

“Als ploegmaat van Van Aert zou Vingegaard ook mee kunnen profiteren van het succes van de Belg. Maar los daarvan maakt Vingegaard kans om zich tot de beste klimmer van deze Tour te ontpoppen. Hij kan Pogacar het vuur aan de schenen leggen in de bergen én is voor mij absoluut een kanshebber op het podium in Parijs.”

“Voor de sprints heb ik Philipsen de voorkeur gegeven op Jakobsen. Het feit dat Philipsen net als Mathieu van der Poel in de nieuwe Alpecin-Deceuninck-outfit rondfietst gaf voor mij de doorslag.”

“De andere vijf namen die snel op het blad stonden waren Vlasov, Pedersen, Powless, Van der Poel en Bardet. Die laatste lijkt misschien een minder voor de hand liggende keuze, maar tot zijn ziekte in de Giro heeft hij voor mij wel bewezen dat hij opnieuw op het hoogste niveau kan wedijveren.”