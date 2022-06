Hannes Tahon, waardebepaler van de Tourmanager: "Om 5.30 uur schrok ik wakker door Jack Haig"

In een nieuwe rubriek in Kopman geeft Hannes ook elke aflevering een tip voor een mogelijke dark horse voor je Sporza Tourmanager. De eerste "Tip van Tahon" is Sean Quinn. "Er is eigenlijk maar 10% kans dat hij de Tour rijdt, want hij ligt nog in balans met een paar anderen bij EF Education-EasyPost.".

Maar als hij rijdt, is hij een zeer interessante pion volgens Hannes: "Hij was derde in de eerste etappe van de Dauphiné en mocht toen zelfs een dag de groene trui dragen. Zijn ploegleider Jonathan Vaughters bestempelt hem als klimmer met een grote toekomst in de Tour, maar Quinn haalt op dit moment resultaten als puncher. Een polyvalente renner dus."