Sportarts Tom Teulingkx: "Niet omdat je nu positief test, dat je niet kan presteren in de Tour"

"Ik denk dat we gewoon heel individueel voorzichtig moeten zijn, maar met een gezonde dosis gezond verstand. We mogen niet panikeren, anders gaan er maar heel weinig renners het einde van een grote ronde halen."

Het regende coronabesmettingen in de Ronde van Zwitersland. Maar liefst 29 renners werden vandaag naar huis gestuurd. "Dat is niet helemaal rechtvaardig", vindt Teulingkx.

"Dat protocol moeten ze bij de UCI toch eens herbekijken. In Frankrijk heerst er momenteel geen pandemie, de ziekenhuizen liggen daar niet overvol. We moeten de ziekte echt wel in een ander perspectief plaatsen, anders geraken we in de problemen."

Maar die grote ronde komt er wel aan. Over 14 dagen start in Kopenhagen de belangrijkste van allemaal, de Tour. Volgens het huidige protocol zal een ploeg met minstens twee besmettingen de koers moeten verlaten.

Individueel gericht

"We weten dat verkoudheden en buikgriep nefast kunnen zijn voor de sporter, zeker tijdens het sporten. Ik denk dat het een tendens moet zijn dat we zieke sporters uit de groep halen, maar we gaan niet direct een onderscheid maken voor covid. Tenzij de lokale richtlijnen het wel eisen of dat de ziekenhuizen vol liggen."

Voor een topsporter is 2 procent minder zijn gigantisch, voor een recreant is dat minder zo.

In het voorjaar schitterde Wout van Aert na zijn coronabesmetting meteen met een 2e plaats in Parijs-Roubaix en een 3e plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Mogen we dat ook van Tourrenners verwachten die nu positief testen?



"We kennen het virus beter en beter. We merken dat sporters die niet echt ziek geweest zijn, minder last hebben."



"We moeten wel voorzichtig blijven, een infectie kan een enorme rol spelen op een prestatie. Voor een topsporter is 2 procent minder zijn gigantisch, voor een recreant is dat minder zo. Maar het is zeker niet zo omdat je nu positief bent dat je over twee weken niet kan presteren in de Tour."