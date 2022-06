2 weken voor de start van de Tour de France: de zorgenkinderen van het peloton

Parijs is nog ver, Kopenhagen komt steeds dichter. Over exact 2 weken gaat in de Deense hoofdstad de Ronde van Frankrijk van start. Het gros van het peloton denkt in deze fase van de voorbereiding aan finetunen, maar een kransje potentiële smaakmakers zit 14 dagen voor de openingsrit met veel twijfels en vraagtekens.

Op vrijdag 1 juli begint de Tour de France met een tijdrit van 13,2 kilometer in Kopenhagen. Dat zou een kolfje naar de hand moeten zijn van Filippo Ganna, die op 25-jarige leeftijd eindelijk zou debuteren in de Tour. Let op de voorwaardelijke wijs, want Ganna verraste vriend en vijand door vorige woensdag na zijn tijdritzege in de Dauphiné te verkondigen dat zijn selectie voor de Tour nog niet in steen gebeiteld is. "We zullen wel zien of ik er in Kopenhagen bij zal zijn", vertelde Ganna in het flashinterview. Een slippertje van de tong of is Ineos Grenadiers zijn plannen stevig door elkaar aan het schudden? Dat moet het mogelijk nog meer doen, want vaste waarde Michal Kwiatkowski verliet de Dauphiné met kniepijn en in Zwitserland lijkt Dylan van Baarle vruchteloos te zoeken naar zijn voorjaarsvorm. Als klap op de vuurpijl verdween Tour-kopman Adam Yates donderdag uit de Zwitserse rittenkoers met een positieve coronatest. En wisselkopman Dani Martinez heeft ook nog huiswerk.

Dennis zoals Dumoulin, glazen bol van Jumbo-Visma

De tijdrit in Kopenhagen is zowat de rode draad in de wachtkamer van de dokter. Rohan Dennis was op papier een van de grootste concurrenten van Ganna, maar ook Dennis' deelname hangt aan een zijden draadje. In januari zei Jumbo-Visma dat Dennis een van de 6 zekerheden was voor de Tour, maar intussen werd die shortlist zowaar aangepast naar een longlist van 3 abonnees en 7 opties. De Nederlanders houden rekening met pech, ziekte en corona en willen een groter ensemble klaarstomen voor de Tour. Een terechte tactische ingreep, zo blijkt nu al, want Dennis worstelt al enkele weken met maag- en darmproblemen. De Australiër moest zijn stage op de Sierra Nevada afbreken en vecht in Zwitserland iedere dag een persoonlijke strijd uit. Tijdens de openingsrit moest hij zelfs een toilet langs de kant van de weg opzoeken. Ook Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck drummen overigens voor een van de laatste Tour-stekjes, maar hun kansen kregen ook al een knauw na een coronabesmetting in de Ronde van Noorwegen enkele weken geleden. Het lijkt bovendien wel alsof Jumbo-Visma een glazen bol heeft: het stapte gisteren uit de Ronde van Zwitserland na een interne coronabesmetting. Dat is een streep door de plannen van Tour-kandidaten Dennis, Teunissen, Van Hooydonck en Sepp Kuss.

Geen Deens dynamiet van Asgreen?

De Grand Départ op Deens grondgebied moest ook voor Kasper Asgreen een driedaags festival worden, maar de Deen is hoogst onzeker na een zware schuiver dinsdag in de Tour de Suisse. Asgreen, die de dagen voor Zwitserland al ziekjes was, is bezaaid met schaaf- en brandworden, maar vooral zijn gehavende knie baart de Deense hardrijder zorgen. Woensdag werd hij onderzocht in Herentals. De tijdrit was een halve obsessie geworden voor Asgreen, die zelfs een appartement in Kopenhagen had gehuurd om de omloop tot in de puntjes te kunnen bestuderen. Zijn afwezigheid zou een ferme streep door de rekening van Quick Step-Alpha Vinyl kunnen zijn, want ploegbaas Patrick Lefevere rekende op de thuisrijder om een hoge klassementsnotering in de eerste dagen te bevriezen, geen overbodige luxe met de volgorde van de volgwagens in het achterhoofd richting de kasseirit van woensdag 6 juli. Op de ploegleidersvergadering van aanstaande maandag moet ook de knoop rond Julian Alaphilippe doorgehakt worden. Na zijn loodzware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik op 24 april verliep de revalidatie van de wereldkampioen vrij voorspoedig, maar is een stage van 3 weken op de Sierra Nevada voldoende om naar de Tour af te zakken? Alaphilippe zou zijn wederoptreden maken op het Frans wegkampioenschap van volgende week zondag.

Trop is te veel, ook voor Mas