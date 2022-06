Romain Bardet mag ontgoocheling Giro doorspoelen in de Tour

Als winnaar van de Tour of The Alps was Romain Bardet vooraf een van de favorieten voor de Ronde van Italië. Met een 2e plek in de rit naar de Blockhaus stak hij ook zijn hand uit naar de roze trui, maar in de 13e etappe werd zijn droom doorprikt. Hij moest ziek afstappen.

Maar Bardet moet niet lang wachten op een kans op revanche. De Fransman staat op 1 juli voor de 9e keer aan de start van de Tour de France. In 2016 en 2017 werd hij respectievelijk 2e en 3e in de Tour.

"Ik ben heel blij dat ik kan aankondigen dat ik naar de Tour mag", schrijft Bardet op sociale media. "Ik kan niet wachten om aan de Grand Départ te staan in Kopenhagen."