Romain Bardet en Team DSM gaan nog wat langer met elkaar door

Met Romain Bardet haalde Team DSM twee jaar geleden een extra pion binnen voor het eindklassement in de grote rondes. De Fransman kwam toen over van AG2R en won sindsdien onder meer een rit in de Ronde van Spanje.



Momenteel is Bardet terug te vinden in de Giro, waar hij na 7 etappes momenteel op een 10e plaats staat in het klassement. Vanuit Italië laat de klimmer nu weten dat zijn avontuur bij DSM nog wat langer zal duren.



"Ik ben heel blij mijn verhaal bij deze ploeg te kunnen verlengen", zegt de Fransman via het Twitter-account van zijn ploeg.



"Het voelt heel natuurlijk aan dat ik blijf. Ik heb hier grote stappen gezet, het is echt de juiste omgeving voor mij. Ik hou van de cultuur in het team, hoe wij koersen en het vertrouwen dat er leeft binnen de ploeg."