De "stille held" van Luik: Romain Bardet snelde Alaphilippe te hulp in diepte en gaf eigen kansen op

De zware val in Luik-Bastenaken-Luik liet gisteren diepe sporen na. Zeker bij Julian Alaphilippe is het medisch bulletin zwaar - een klaplong, gebroken ribben en schouderblad. De wereldkampioen lag samengeplooid in de berm na een botsing met een boom(stronk).

Romain Bardet zag meteen de ernst van de situatie in en snelde zonder twijfelen zijn landgenoot te hulp. Daarmee offerde de Fransman ook meteen zijn eigen kansen op.