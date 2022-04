De laatste sterren van het voorjaar: 2 Belgen schitteren bovenaan door afhaken Pogacar

Voor de laatste keer dit voorjaar hebben onze juryleden (commentatoren, reporters en analisten) hun stoute schoenen aangetrokken. Wie vullen zij in op hun tiercé voor Luik-Bastenaken-Luik? Dit is hun sterrenensemble.

***

Het overlijden van de moeder van zijn verloofde heeft de Luikse plannen van Tadej Pogacar danig in de war gestuurd en hetzelfde geldt voor de sterrenverdeling. De 23-jarige Sloveen was dé topfavoriet van onze jury, maar door zijn afhaken pronken nu twee Belgen bovenaan het lijstje. Een geluk bij een (droevig) ongeluk is het afhaken van het Sloveense wonderkind voor Dylan Teuns, die op zijn 30e helemaal klaar is voor zijn definitieve doorbraak. Woensdag imponeerde Teuns op de Muur van Hoei en na een bijzonder regelmatig voorjaar kan hij een orgelpunt plaatsen in de koers waar hij al zo lang van droomt. Een 9e plaats in 2019 is zijn beste resultaat. Wie van een ongeluk ook een geluk kan maken, is Wout van Aert. Van Aert wilde in 2022 een kasseimonument op zijn erelijst zetten, maar corona stak daar een stokje voor. Van Aert trekt noodgedwongen door tot in Luik en bewees zondag op de kasseien dat hij nog altijd over ijzersterke benen beschikt. Kan hij debuteren en in de Belgische kampioenentrui winnen?

**

Zijn allerbeste benen, die heeft Julian Alaphilippe dit voorjaar nog niet kunnen bemachtigen. Alles stond in het teken van deze Luik-Bastenaken-Luik. In 2020 en in 2021 rook hij de zege in zijn regenboogtrui, maar Alaphilippe liet zich de kaas nog van het brood eten. Smeert hij nu wel dat laagje stroop op zijn Luikse wafel?

Met 4 vinkjes in Luik hoef je Alejandro Valverde niets meer te leren. Of toch? Vorig jaar liet hij zich kinderlijk vangen in de sprint, maar Valverde is weer een jaartje ouder. Maandag viert hij zijn 42e verjaardag. Een mooier verjaardagscadeau kan hij zichzelf niet schenken. Naast een geslepen Spaanse vos, komt ook een jonge Belgische prins aan de start. Eindelijk! Na enkele gemiste kansen kan Remco Evenepoel zich helemaal uitleven op het parcours waar hij vaak traint. De wegen kent hij als zijn broekzak. Koppelt hij zijn enthousiasme en power aan koersintellect?



*