Zwaar medisch bulletin voor Alaphilippe: klaplong, gebroken ribben en schouderblad

Op 62 kilometer van de finish waren zowel Julian Alaphilippe als Ilan Van Wilder betrokken bij een zware val. De schade blijkt groot bij de ploegmaats van de winnaar, Remco Evenepoel.

Ilan Van Wilder heeft zijn kaak gebroken.

Alaphilippe is er nog slechter aan toe. Hij heeft twee ribben en zijn schouderblad gebroken en heeft ook een klaplong. Zijn ploeg laat weten dat zijn toestand stabiel is, maar dat de Fransman in het ziekenhuis moet blijven voor observatie.

Beide renners zullen later naar het ziekenhuis van Herentals worden gebracht voor verdere onderzoeken.