Julian Alaphilippe afgevoerd na zware valpartij in het peloton, maar "hij is bij bewustzijn"

Bardet snelt Alaphilippe te hulp

Het was een zware val, een 30-tal renners ging tegen de grond en belandde links en rechts van de weg. De wereldkampioen lag in een berm diep langs de weg en was tegen een boomstronk of boom gebotst. Hij had duidelijk veel pijn en kon niet meer voort.



Marion Rousse, consultante voor France Télévisions, voorzag het tv-kanaal van wat info: "Hij ligt in de ziekenwagen. Hij is bij bewustzijn, kan zijn benen bewegen, maar voelt hevige pijnen ter hoogte van zijn rug."



Enkele andere namen van betrokkenen waren Romain Bardet (DSM) et Rigoberto Uran. Tom Pidcock (Ineos) lag ook aan de kant, maar kon voort.



Bardet besefte de ernst van de situatie van Alaphilippe en ging zijn landgenoot meteen helpen.