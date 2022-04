Annemiek van Vleuten gaat solo op Roche-aux-Faucons en wint 2e keer Luik-Bastenaken-Luik

De achtervolgers gooien zich in de afdaling, maar het is niet voldoende om Van Vleuten van de zege te houden.

12 uur 31. De achtervolgers gooien zich in de afdaling, maar het is niet voldoende om Van Vleuten van de zege te houden. .

12 uur 26. Achtervolgende groep jaagt. In de achtervolgende groep draait het goed rond. De 5 rensters nemen beurtelings de koppositie over. Van Vleuten staat er alleen voor en doet er alles aan om Luik-Bastenaken-Luik voor de 2e keer aan haar indrukwekkende palmares toe te voegen. .

12 uur 25. Annemiek van Vleuten is bezig aan een straffe solo. Ze heeft een voorsprong van 16 seconden en voelt de hete adem van de achtervolgers in de nek. .

12 uur 24. In de achtervolgende groep neemt Grace Brown de touwtjes in handen in functie van kopvrouw Marta Cavalli. SD Worx heeft nog 2 rensters in de kopgroep: Demi Vollering en Ashleigh Moolman. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) zit ook nog in de achtervolgende groep. .