Ploegmaat in tranen na opgave van Romain Bardet in Giro: "Hij was op weg naar iets moois"

Gisteren moest Romain Bardet al op de tanden bijten om aan te klampen, want hij werd tijdens de etappe ziek. Bij DSM hoopten ze dat de nacht raad zou brengen, maar dat gebeurde niet.



Bardet probeerde het nog even, maar stapte vroeg in de 13e etappe toch de auto in. Vooral voor zijn luitenant Romain Combaud was dat een bittere pil. Zelfs een paar uur later, aan de finish, was het verdriet nog niet verwerkt.

"Het is om te rotten, als ik het zo mag zeggen. Romain was sterk, hij was er meer dan klaar voor en was op weg naar iets moois."

"We hadden nog gehoopt dat het beter zou zijn, maar de warmte was er te veel aan. Het is gewoon een virus, dus dat gaat wel over."

Combaud legt het interview bij Eurosport al snikkend af. "Romain is niet alleen een vriend, maar ook een geweldige renner. Hij is een groot kampioen en zal zeker sterk terugkeren."