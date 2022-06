Coronaplaag in Zwitserland: Jumbo-Visma ("4 gevallen") geeft op, ook Adam Yates en 3 DSM'ers positief

Jumbo-Visma had zijn voorlopige selectie van 6 renners voor de Tour de France al teruggedraaid naar een beperkter kransje van 3 zekerheden (Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Wout van Aert).

De Nederlanders hielden namelijk rekening met blessures, pech én corona. Die voorzorgsmaatregel blijkt nu al terecht ingeroepen.

Jumbo-Visma meldt zich straks niet aan de start van de 5e etappe in de Ronde van Zwitserland. "Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is corona opnieuw in de ploeg geslopen", klinkt het.

"In het belang van de gezondheid van de renners en staf en ter bescherming van het peloton en de wedstrijd achten het medische en het sportieve management van de Nederlandse formatie terugtrekken uit de Zwitserse rittenkoers het verstandigste besluit. Het besluit is genomen in overleg met de directie van de Tour de Suisse."



Jumbo-Visma meldt niet om wie het gaat, koersdirecteur Oliver Senn spreekt van 4 besmette renners. "Vooralsnog heeft de situatie geen gevolgen voor de Tour de France-shortlist, al moeten daarbij de ontwikkelingen van de komende dagen uiteraard worden afgewacht."

In Zwitserland reden Rohan Dennis, Robert Gesink, Pascal Eenkhoorn, Sepp Kuss, Sam Oomen, Timo Roosen en Mike Teunissen. Dennis, Gesink, Kuss en Teunissen zijn kanshebbers op de Tour.

"Het adequate handelen van Team Jumbo-Visma komt voort uit het dagelijkse testen van zowel renners als staf, zodat een eventueel coronageval zo snel mogelijk geïsoleerd kan worden", luidt het nog.

"Ook het gebruik van mondkapjes, luchtreinigingszuilen en eenpersoonskamers zijn bij het team nog steeds gemeengoed."