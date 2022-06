Groene trui is "geen prioriteit" voor Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel

Vorig jaar eindigde Jasper Philipsen 4e in het puntenklassement, net voor Wout van Aert. Philipsen werd in die Tour 3 keer 2e en 3 keer 3e.

Dit jaar is de Limburger weer het sprintspeerpunt van Alpecin-Fenix, maar Philipsen heeft het puntenklassement niet als een wortel voor zijn neus hangen.

"Ik denk dat we allebei voor ritzeges zullen gaan", zegt hij over de intenties van zichzelf én ploegmaat Mathieu van der Poel.

"Dat is het hoofddoel van de ploeg en dan zien we wel hoe het evolueert. Maar onze eerste prioriteit is etappewinst. Zo zit het in mijn hoofd."

Al kan Philipsen zelf natuurlijk ook rekenen. "Als je ritten wint, dan pak je veel punten en dan komt zoiets automatisch in het vizier. Maar eerst ga ik dus voor ritwinst."

Ook Van der Poel bevestigt zelf dat het groen geen obsessie is. "Drie weken strijden voor die groene trui is een zware mentale belasting. Het neemt bovendien een deel vrijheid weg. Ik ga mij in deze Tour dan ook niet mengen in die strijd, maar wil volop focussen op ritzeges.", vertelt hij in het Wielerflits-magazine RIDE.

Al sluit Van der Poel zijn ploegmakker niet uit als kanshebber. "Ik weet niet of het voor Jasper een doel wordt. Maar het is wel iets dat hij moet aankunnen."

"Hij geraakt voldoende vlot de cols over om in een lastige etappe af en toe wat extra punten te pakken in de tussensprints. Maar zelf ga ik mij er dit jaar zeker niet aan wagen.”