Jonas Rickaert: "Specialisten in België hadden me aangeraden om te stoppen met koersen"

"Hoe dieper je in de beugel kruipt, hoe meer de slagader afgeknapt is en hoe meer je er last van gaat krijgen", aldus de bondsarts van Belgian Cycling.

Door de vernauwing komt er dus veel minder zuurstofrijk bloed in de spieren, waardoor het ene been na enkele uren fietsen nog perfect aanvoelt. Het andere been met de vernauwde liesslagader is helemaal verzuurd.

In vele gevallen komt ter hoogte van het befaamde knikje een klein letsel aan de binnenkant van het bloedvat, waardoor het gaat verdikken. Dat herstelproces herhaalt zich keer op keer. Op termijn krijg je dus een vernauwing in die slagader.

Door het veelvuldig opheffen van het been - in de typische voorovergebogen houding op een koersfiets - komt er een afknapping van de slagader of het typische "knikje”.

"In België stonden ze niet te springen om me te opereren"

Jonas Rickaert kreeg voor het eerst last in Parijs-Nice, waar hij lichte pijn voelde. In Gent-Wevelgem kreeg hij meer last, omdat hij dieper in de beugel moest kruipen door het snellere tempo.

Op aanraden van de ploegarts van Alpecin-Fenix heeft hij drie tests laten uitvoeren voor de werking van het zenuwstelsel. Die waren negatief. Daarna heeft hij een CT-scan gedaan rond de werking van zijn liesslagader.

“De specialist zei: "De liesslagader zal het wel niet zijn, maar we doen deze test om zaken uit te sluiten”", vertelt Jonas Rickaert. "Later kreeg ik het resultaat dat die test wel positief was."

In het ziekenhuis van Roeselare en Gent stonden ze er weigerachtig tegenover, omdat het een te delicate operatie was en ze er te weinig ervaring mee hadden.

"In België stonden de chirurgen niet te springen om een operatie aan de liesslagader uit te voeren", zegt Rickaert. "Ze hebben me aangeraden om te stoppen met koersen, omdat het niet levensbedreigend is."

Dat was natuurlijk geen optie voor Rickaert, want anders zag hij zijn droomjob in duigen vallen.

"Een andere optie was om eens advies in te winnen in het Máxima MC ziekenhuis in Eindhoven", vertelt hij verder. "Daar gaan ze mijn linkerliesslagader aanpakken."

"Voorlopig blijven ze nog van de rechterliesslagader af, omdat het nog 100% zuurstofrijk bloed doorlaat. Zolang ik er geen last van krijg, is een operatie aan die liesslagader niet aan de orde."

