2 op 2 voor Olav Kooij in ZLM Tour na declassering van Jakub Mareczko

Daags na hun prangend sprintje kregen we in de ZLM Tour weer een spurtduel te zien tussen de Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma) en de Italiaan Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix). Laatstgenoemde kwam als 1e over de streep, maar werd gedeclasseerd na een manoeuvre in de sprint.