Ilnoer Zakarin (3e in Vuelta 2017) stopt met koersen: "Na successen, obstakels en mislukkingen"

In 2015 maakte de wielerwereld kennis met Ilnoer Zakarin, een ranke Russische klimmer die in datzelfde jaar sier maakte met een ritzege in de Giro en eindwinst in de Ronde van Romandië.

Zakarin was geen onbesproken blad. Als jonge twintiger zat hij een dopingschorsing uit van 2009 tot en met 2012.

Toen Zakarin bij zijn Tour-debuut een bergrit won in Finhaut-Emosson, droomden de Russische wielerfans van een Tour-podium in de volgende jaren.

Maar het was vooral in de Giro (5e in 2017) en de Vuelta (3e in 2017 na Froome en Nibali) dat Zakarin hoge toppen kon scheren. Zijn laatste kunstje op het hoogste niveau was een ritzege in de Giro 3 jaar geleden.

Daarna ging het bergaf met de klimmer. Zakarin kreeg in 2021 nog een plekje bij Gazprom-RusVelo, dat sinds de Russische inval in Oekraïne geen koersen meer mocht rijden.

Nu acht de 32-jarige Rus de tijd rijp om een punt te zetten achter zijn carrière. "Ik heb meer dan 20 jaar lang successen, obstakels, verwezenlijkingen en mislukkingen gekend in mijn sportcarrière", zegt Zakarin. "Nu ben ik klaar om verder te gaan."

Zakarin wil nu thuis in Cyprus meer genieten van zijn kinderen. Zijn centen zal hij verdienen bij een bedrijf dat sportevenementen en atleten begeleidt.