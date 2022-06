Sven Nys na coronaplaag: "Ook voor deelname aan de Tour zullen ploegen geen risico's nemen"

"Alles hangt ook af van het ziektebeeld. Daar moet je rekening mee houden. Maar de schrik zit er zeker in, want met de Tour komt de grootste wedstrijd van het jaar er aan."

"Dat was ook nodig. Een volledige ploeg nu nog meteen uit koers nemen, dat is niet echt meer relevant."

"Het protocol is gewijzigd en is soepeler geworden vanuit de organisaties en de teams", duidt Sven Nys, cocommentator in de Ronde van België en ploegmanager van de Baloise Trek Lions, de evolutie van de voorbije maanden.

"We hadden gehoopt om deze onzekerheid niet meer te hebben"

Door het watervaleffect is het niet uitgesloten dat een van de Tour-tenoren Kopenhagen niet haalt.

"Dat is mogelijk", ziet ook onze analist in de Baloise Belgium Tour. "Daar is men ook consequent in."

"Ook al is de Tour de grootste koers van het jaar: men zal die risico's niet nemen, ook voor de gezondheid van de renners. En dat is ook heel goed."

"Je moet de voorbereiding en het noemen van namen dus met een korreltje zout nemen tot we in Denemarken echt van start gaan."

In Zwitserland werd leider Aleksandr Vlasov gedwongen tot een exit na een positieve test vanochtend.

"Hij zal zich waarschijnlijk niet ziek gevoeld hebben, anders zou hij gisteren niet gewonnen hebben."

"Symptomatisch of asymptomatisch: de ploegartsen moeten dat goed bekijken en dan keuzes maken. Maar er is momenteel onzekerheid en we hadden gehoopt om die niet meer te hebben."