Belgen mikken op Parijs 2024 in dubbelvier: "Nog genoeg tijd om achterstand in te halen"

Roeiers Tim Brys en Ward Lemmelijn richten zich samen met Ruben Claes en Gaston Mercier sinds enkele maanden volop op de dubbelvier bij de zwaargewichten. Hun doel is duidelijk: een ticket voor de Olympische spelen in Parijs. En daar hebben ze veel voor over. De vier trainen zowat dagelijks samen, en in deze zomerse examenperiode in alle vroegte. Sporza ging kijken op zo’n training in Gent.

Het project van de dubbelvier is nog maar enkele maanden geleden opgestart. “Het staat allemaal nog in de kinderschoenen” beaamt Lemmelijn. “Maar we hebben al mooie progressie gemaakt. We voelen dat we steeds dichter naar elkaar toegroeien”. Tim Brys vormde tot vorige zomer nog een duo met Niels van Zandweghe, bij de lichtgewichten. Voor hem is dit best wel een flinke omschakeling zegt hij: “Ik heb nu dubbel zoveel paardenkracht achter mij, dat was in het begin heel moeilijk om te controleren. Het vergt vooral veel training”. “En dat proberen we dan ook met vier samen zo veel mogelijk te doen” zegt Lemmelijn. “Ook al komen we vanuit verschillende delen van het land." Lemmelijn zit, net als Claes en Mercier, op dit moment in de examens. “Het is extra puzzelen, maar we voelen dat het loont”

We maken uiteraard nog veel fouten. We roeien nog niet altijd even synchroon. Ward Lemmelijn

De spelen in Parijs komen er al over twee jaar aan. “Waar we op dit moment staan is moeilijk te zeggen”, zegt Lemmelijn. “We namen al deel aan de eerste wereldbeker van het seizoen, waar we op enkele seconden van het podium strandden, maar daar waren nog niet alle toplanden aanwezig." “We maken uiteraard nog veel fouten”, geeft Lemmelijn toe. “We roeien nog niet altijd even synchroon”. “Maar we kunnen wel nog veel progressie maken” vult Brys aan. “In vergelijking met veel andere landen zijn we later gestart, maar er is nog voldoende tijd om die achterstand goed te maken." “We kunnen vooral nog stappen zetten wat betreft het synchroon roeien en mekaar aanvoelen”, zegt Brys. “Ook cleane en zuivere halen roeien is belangrijk”.

Brys: "Mijn lichaam zit nog volop in transitie van lichtgewicht naar zwaargewicht"

Brys werd op de Olympische spelen in Tokio samen met Van Zandweghe vijfde in de lichte dubbeltwee. “Het heeft even geduurd voor ik dat verwerkt had," zegt hij, “maar nu ligt mijn focus voluit bij de dubbelvier." “Mijn lichaam zit nog volop in de transitie van lichtgewicht naar zwaargewicht. Voor mij is deze dubbelvier ideaal om de overgang te maken. Ik gebruik mijn techniek om efficient te roeien en ik heb het gewicht en de kracht van de rest achter mij." “Als ik zie wat de andere drie allemaal binnensteken, heb ik nog veel te leren om een echt zwaargewicht te worden”, lacht Brys.

Lemmelijn had ook ambitie om het solo in de skiff te proberen. “Maar we zagen dat ik vooral in uitdagende condities te wisselvallig was. Nu is het een win-win. Ik kan mijn krachten toevoegen en ik leer enorm veel van ervaren roeiers als Tim en Ruben”. “Ik moet vooral nog leren om mijn krachten goed te gebruiken en zo synchroon mogelijk te roeien."



