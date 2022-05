Ward Lemmelijn en Tim Brys zetten alles op de dubbelvier voor de Spelen van Parijs

Op ruim twee jaar van de Olympische Spelen in Parijs wil de Belgische Roeibond een tandje hoger schakelen.

Voorbije zomer lag er in Tokio een Belgische boot in het roeiwater. Tim Brys en Niels Van Zandweghe eindigden in de lichte dubbeltwee als vijfde. De nationale federatie mikt voor Parijs hoger op twee of drie boten.

De eerste belangrijke halte richting de Franse hoofdstad wordt de Wereldbekermanche in Belgrado, van 27 tot 29 mei.

In de lichte dubbeltwee verwelkomt Niels Van Zandweghe met Marlon Colpaert een nieuwe ploeggenoot. Zijn oude maatje Tim Brys roeit nu bij zwaargewichten en krijgt in Belgrado niet één maar drie ploegmakkers.

Ruben Claeys en Gaston Mercier zorgen voor ervaring in de dubbelvier, Ward Lemmelijn brengt als wereldkampioen indoorroeien nieuw bloed in de ploeg.

De bedoeling van de Belgische Roeibond is om dit kwartet regelmatig samen te laten trainen op weg naar Parijs 2024.