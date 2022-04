Tim Brys klopt onder meer Ward Lemmelijn in BK skiff, ook Belgische titel voor Tibo Vyvey

In de A-finale won Tim Brys met vier seconden voorsprong op Tristan Vandenbussche en 8 seconden op Ruben Claeys.

De uittredende kampioen Ward Lemmelijn zette in de reeksen nog de snelste tijd neer, maar werd in de finale bij winderige omstandigheden zesde en laatste.

Met eerder al een titel bij de lichtgewichten lukte het voor de 29-jarige Gentenaar Brys voor het eerst in de categorie +72,5 kg.

Voor Tibo Vyvey was het een eerste zege in de lichtere klasse. De Bruggeling van 21 jaar was sneller dan Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert.

Bij de vrouwen pakte Eveline Peleman haar negende skifftitel op rij. In totaal werden er 19 titels uitgedeeld. De roeiers van de Gentse Roei en Sportvereniging (GRS) pakten vijf titels, vier gingen er naar Oostende (KRNSO) en drie naar Sport de Gand (KRSG).