Welke bo(o)t(en) worden er gevormd uit de ijzersterke lichting Belgische roeiers voor Parijs 2024?

Met de nieuwe Belgische kampioen roeien bij de zwaargewichten - Tim Brys - en de talentvolle lichting roeiers die klaar staat, bevindt de nieuwe bondscoach Axel Müller zich in een luxesituatie. Trekken we in 2024 met een viermansboot naar de Olympische Spelen? Brys en Ward Lemmelijn zijn potentiële kandidaten.

De Belgische roeiwereld ziet er wat anders uit sinds de Olympische Spelen vorig jaar in Tokio. Tim Brys doet het nu solo en kroonde zich zondag tot Belgisch kampioen skiff bij de zwaargewichten. Op de Olympische Spelen in Tokio zat hij nog in de combinatie met Niels Van Zandweghe, in de lichtere dubbeltwee, waar ze in de A-finale op de 5e plaats eindigden. Twaalf jaar vertoefde Brys in deze lichtere klasse, maar met zijn grote gestalte (1,90 meter) moest hij telkens onder het streefgewicht van 72,5 kilogram blijven. Het vroeg te veel opofferingen.

Het liefst roei ik in een team, maar voorlopig gaan we nog zien waar de beste kansen liggen voor een medaille. Tim Brys

"Ik ben momenteel 11 kilogram bijgekomen", getuigt Brys. "Daardoor ben ik nu minder humeurig, omdat ik geen gewicht meer moet verliezen. Dat is wel een groot verschil."

"Het is wel het van het ene extreme in het andere", gaat hij voort. "Nu is het heel veel eten, waar mijn lichaam zich moet aan aanpassen. Het is alleszins beter dan veel te moeten afvallen." "Er is een zeker niveau binnen het zwaargewicht roeien. Ik ben blij dat er een soort animo is om er iets van te maken. Het is nu aan de nieuwe bondscoach en zijn entourage om te zien welke combinaties ervan gemaakt kunnen worden."

"Het liefst roei ik in een team, maar voorlopig gaan we nog zien waar de beste kansen liggen voor een medaille", besluit Brys.

Ik ben het liefst zo onafhankelijk mogelijk. Ik heb graag zelf de touwtjes zelf in handen. Ward Lemmelijn

Naast Tim Brys is er ook uittredend Belgisch kampioen Ward Lemmelijn. Hij zette in de reeksen nog de snelste tijd neer, maar werd in de finale bij winderige omstandigheden pas 6e en laatste.

"Het BK vond ik frustrerend. In de reeksen zette ik de beste tijd neer. Daarom mag ik zeker concluderen dat ik fysiek wel de beste roeier ben", zegt Lemmelijn. "Er stond enorm veel zijwind in de A-finale, met veel misslagen als gevolgen. Dat brak me zuur op."