2 op 2 voor Ward Lemmelijn op WK indoorroeien? "Overwinning is minder vanzelfsprekend"

“Als titelverdediger moet je altijd bevestigen", legt Lemmelijn uit. "Dat is toch geen simpele uitgangspositie. Maar het verleden heeft al aangetoond dat ik die druk kan omzetten in positieve energie.”

Thuismatch

Door de huidige covidrestricties zal Lemmelijn zijn wedstrijd straks vanuit een sportzaal in “zijn” Tienen roeien. “Ik kijk er enorm naar uit om voor het thuispubliek eens te vlammen. Er gaat heel wat ambiance en volk zijn. In zo’n omgeving een WK roeien, is heel speciaal.”

Twee Lemmelijns op het WK

In de beloftecategorie staat er met Tristan Vandenbussche nog een Belg op de startlijst. Voor dat debuut moeten we Lemmelijn ook een beetje bedanken.“Ik heb Tristan aangespoord om ook eens mee te doen aan de indoorkampioenschappen. Die gaat er zeker staan."

Naast Vandenbussche is het ook uitkijken naar Lode Lemmelijn , de broer van Ward. Lemmelijn junior heeft nog maar een jaar ervaring in de sport, maar plaatste zich toch al voor het WK.

Parijs 2024

Het WK indoor is dit jaar opnieuw een uitdaging voor Lemmelijn. Maar hét hoofddoel in de carrière van onze landgenoot is het al even niet meer. Zijn aandacht is verschoven naar een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

“Iedereen weet dat ik nog niet zo heel lang roei. Ik heb vorig jaar toch al alle nationale wedstrijden in de skiff kunnen winnen, zelfs ook een internationale. Nu hoop ik dit jaar de aansluiting te vinden met de absolute internationale top."

"Dat is - met het oog op Parijs - de logische stap voor mij. Ik heb ook een goede winter achter de rug en uit de trainingen is gebleken dat mijn techniek veel verbeterd is. Ik kijk er dus echt naar uit om te tonen hoe ver ik al sta.”