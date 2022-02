Roeier Tim Brys voor het eerst competitief als zwaargewicht: "Mijn nieuwe lichaam uittesten"

"Ik ga er vooral naartoe omdat het een goede graadmeter is. Ik kan nu testen hoe mijn nieuwe lichaam de voorbije maanden geëvolueerd is."

In zijn thuishaven Gent zal hij het onder anderen tegen topfavoriet Ward Lemmelijn opnemen. "Hem kloppen is op dit moment onmogelijk, maar dat is mijn doel ook niet."

+10 kilogram

Na de Spelen in Tokio heeft Brys de categorie van de lichtgewichten vaarwel gezegd, voortaan hoort onze landgenoten bij de zwaargewichten. Die transformatie ging vooral gepaard met een berg extra calorieën.



"In het begin was het echt zoeken. Ik moet een pak meer eten in vergelijking met vroeger. Mijn maag was nog een erwtje toen ik het strenge dieet voor de lichtedubbeltwee aan de kant schoof."

"Het is wel wonderbaarlijk hoe snel een lichaam zich kan aanpassen. Intussen blijft mijn lichaamsgewicht constant op 81 à 82 kilogram bengelen. Dat is toch al een tiental kilogram zwaarder dan in Tokio."

"Die metamorfose is vooral gelukt omdat er zowel in de krachtzaal als in de keuken heel specifiek gewerkt wordt. Ik geniet van een uitstekende begeleiding."