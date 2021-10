Olympiër Tim Brys heeft het gehad met dieet, maar gaat door bij de zwaargewichten

Niels Van Zandweghe moet op zoek naar een andere partner in de lichte dubbel twee, de roeicategorie waarmee hij samen met Tim Brys deelnam aan de Olympische Spelen in Tokio.

Brys had al een tijdje aangegeven dat hij het steeds moeilijker vond om constant op zijn gewicht te letten. Brys is 1,90m, maar om in de categorie van de lichtgewichten te mogen deelnemen moest hij onder de 72,5 kilogram blijven.

"Dit waren mijn 6 jaar van hard werken om onze droom te realiseren om olympiërs te worden. Het was een fantastisch avontuur", schrijft Brys op Instagram.

"Voor mij was de strijd met de weegschaal moeilijk geworden. Roeien bij de lichtgewichten werd fysiek en mentaal zwaar. Na overleg met verschillende mensen is duidelijk geworden dat ik de volgende drie jaar een beetje zwaarder zal zijn in een poging mijn tijden te verbeteren."

Brys stopt dus niet met roeien, maar zal voortaan in de zwaardere categorie zijn kans gaan.