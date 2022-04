Na 3 nederlagen kan Oxford eindelijk weer winnen in "The Boat Race"

De Boat Race keerde na 2 jaar van afwezigheid (afgelast in 2020 door corona, in 2021 op een andere rivier de great Ouse) terug naar de Thames. Oxford, met 5 olympiërs in de boot, domineerde bij de mannen de race over 6,8 kilometer en won met meer dan een lengte.

In de boot van Oxford was deze keer geen plaats voor de Belg Augustin Wambersie. Die was er de voorbije jaren wel bij, maar was nu reserve. Hij blijft de enige Belg die ooit heeft meegedaan in de Boat Race.

Voor Oxford is het de 81e overwinning in de race die sinds 1829 wordt afgewerkt. Cambridge telt 4 zeges meer dan Oxford: 85. In 1877 was het verschil tussen de boten te klein om een winnaar aan te duiden.

In de 76e editie bij de vrouwen trok Cambridge aan het langste eind, in een parcoursrecord van 18 minuten en 22 seconden. Voor de 5e keer op een rij moesten de vrouwen van Oxford de zege aan de rivaal laten.