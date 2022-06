Bagnaia heerst in Moto GP van Nederland, WK-leider Quartararo moet opgeven na dubbele val

Er stond vandaag geen maat op Francesco Bagnaia. Na een sterke kwalificatie mocht de Italiaan van Ducati helemaal vooraan starten en die plek gaf hij nooit meer af.



Achter de eenzame leider kregen we wel meer spektakel te zien. WK-leider Fabio Quartararo (Yamaha) streed samen met Aleix Espargaro (Aprilia) om de tweede plek, toen de Fransman in de 5e ronde al ten val kwam.



Quartararo sloot helemaal achteraan opnieuw aan, maar moest definitief verstek geven toen hij in de 13e ronde opnieuw onzacht in aanraking kwam met het asfalt.



De Fransman blijft wel aan de leiding in de WK-stand, met 34 punten voorsprong op Aleix Espargaro (Aprilia). Al zal het grootste feestje toch bij Francesco Bagnaia plaatsvinden vanavond.