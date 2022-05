De Italiaanse motorrijders blijven ook in hun eigen GP de maat slaan

Met Enea Bastianini en Francesco Bagnaia heeft Italië 2 titelkandidaten in de MotoGP dit seizoen. Op hun thuiscircuit in Mugello waren ze er allebei op gebrand om te schitteren.

Toch was het een andere Italiaan, Marco Bezzecchi, die lange tijd op koers lag voor de zege. Toch Bagnaia op 15 ronden van het einde zijn Ducati voorbij die van zijn landgenoot hees.

Bagnaia hield zijn voorsprong hierna vast, ook al zat WK-leider Fabio Quartararo (een Fransman voor alle duidelijkheid) hem bijna de hele tijd op de hielen. Quartararo doet ondanks zijn 2e plaats een uitstekende zaak in het WK.

"Dit was de beste race uit mijn carrière", verraste Quartararo. "Ik voelde mij een heel weekend slecht, maar ik kwam geweldig uit de startblokken. Ik reed alsof ik niets te verliezen had. In Frankrijk is het vandaag moederdag, dus ik wil hierbij mijn moeder een gelukkige dag wensen."