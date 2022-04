Wereldkampioen Quartararo domineert in Portugal en springt naar de leiding in de MotoGP

In Algarve was het Johann Zarco (Ducati-Pramac) die na een sterke kwalificatie vanaf de pole mocht vertrekken in de vierde WK-manche.



Toch kon de Fransman niet lang van zijn leidersplaats genieten, want Quartararo schoot als een komeet uit de startblokken en gaf de leiding vervolgens niet meer af na een indrukwekkende manche.



In de stand komt Quartararo dankzij de zege naast de Spanjaard Alex Rins (Suzuki) aan de leiding.