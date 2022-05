Achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez moet zijn schouder weer laten opereren

Marc Marquez domineerde de snelle motoren, met 1 wereldtitel in de 125 cc-klasse en maar liefst 7 in de MotoGP, de koninginnenklasse. Maar in juli 2020 sloeg het noodlot toe voor de Spanjaard.

Marquez blesseerde zijn rechterschouder en zag niet alleen een nieuwe wereldtitel in rook opgaan, maar hij zoekt al sinds die blessure naar zijn vorm van weleer.

"Volgende week laat ik me opnieuw opereren", zegt de Spanjaard. "Ik blijf grote hinder ondervinden. Dit seizoen heb ik er geen plezier meer in, omdat ik te veel afzie. Ik kan niet rijden zoals ik wil."