Ruben Bemelmans is trots op zijn tenniscarrière: "Daviscupfinales waren magisch"

Ruben Bemelmans kondigde gisteren zijn tennispensioen aan. Een carrière zonder grote uitschieters, zijn hoogdagen beleefde hij vooral met de Belgen in de Daviscupfinales. "Voor je eigen land spelen blijft altijd een eer", vertelde de trotse Bemelmans.

De intussen 34-jarige tennisser sloeg al op zijn 4e de eerste balletjes op het tennisveld. "Ik zit al 30 jaar in deze sport, dan is het natuurlijk moeilijk om er afscheid van te nemen", vertelde Bemelmans. "Ik wou eigenlijk dit jaar nog afmaken en stoppen na Australië, maar ik merkte de laatste maanden al dat mijn motivatie op was en dat het plezier weg was. In samenspraak met mijn vrouw heb ik dan maar beslist om een einde te maken aan mijn tenniscarrière." Een wereldtopper zou hij nooit worden, maar Bemelmans was wel een gevestigde waarde in het tenniscircuit. Tijdens zijn carrière stond hij meestal in de buurt van de top 100 op de wereldranglijst.

Ruben Bemelmans stond 7 keer op de hoofdtabel van Wimbledon.

Schitteren met toernooiwinsten of grote finales lukte hem niet, maar de kwalificatie voor de 3e ronde op Wimbledon in 2017 is wel een van de hoogtepunten in zijn tennisloopbaan. Onderweg klopte hij onder meer de huidige nummer één van de wereld Daniil Medvedev, na een spannende vijfsetter.

Bemelmans schitterde ook met de Belgen op de Davis Cup. In 2015 en 2017 loodste hij hen mee naar de finale. "Dat waren mijn hoogtepunten. Voor je eigen land spelen met zo'n sfeer is altijd een eer."

"Als tennisser speel je vaak alleen, daarom kan ik er zo hard van genieten om in ploeg te spelen op de Daviscup", vertelde Bemelmans. "Ik ben eigenlijk heel erg trots op mijn carrière. Ik kan er met enorme fierheid op terugkijken."

