Ruben Bemelmans (34) stopt met tennissen en wordt coach: "Nieuwe generatie mag het overpakken"

Ruben Bemelmans is een laatbloeier. Hij was al 22 jaar toen hij zich voor het eerst voor een hoofdtabel van een ATP-toernooi plaatste. Later dat jaar debuteerde hij ook voor de Daviscup. Daar zou hij misschien wel zijn mooiste momenten op een tennisbaan beleven.

Zo was Bemelmans erbij toen België in 2015 de finale van de Daviscup speelde tegen Groot-Brittannië. Een stunt tegen Andy Murray zat er wel niet in. Twee jaar later speelde Bemelmans opnieuw de finale met België, tegen Frankrijk, zij het enkel het dubbelspel deze keer.

In zijn enkelcarrière ontbraken er uitschieters (hij haalde geen enkele finale van een ATP-toernooi), maar 2 keer stond hij wel in de 3e ronde van een grandslamtoernooi. Vooral Wimbledon 2017 blijft bij, waar hij achtereenvolgens Tommy Haas (ooit nog 2 op de ATP-ranking) en een jonge Daniil Medvedev (tegenwoordig 1e op de ATP-ranking) versloeg.

"Nu is het tijd om een belangrijk hoofdstuk uit mijn leven af te sluiten", laat Bemelmans weten. "Na bijna 30 jaar tennis is het tijd aan de nieuwe generatie om het over te nemen."

"Mijn tijd op de baan is dan wel voorbij, maar ik zal met plezier nieuw talent begeleiden, zoals ik de voorbije weken deed met Zizou Bergs en daarvoor met Michael Geerts."