Zizou Bergs na wildcard voor Wimbledon: "Doel om ook daar paar wedstrijden te winnen"

"Ik had een matchpunt tegen, maar ik heb toch nog alles naar mijn hand kunnen zetten." Dat deed Bergs met knappe punten. "Ik slaag er vaak in om op de belangrijkste punten mijn beste tennis te spelen."

"Sock kwam een break voor in de derde set, maar ik heb een oplossing gevonden", vertelt de 23-jarige. Ook in de tiebreak stond onze landgenoot met zijn rug tegen de muur.

"Een week om me goed voor te bereiden op Wimbledon"

Als toetje krijgt Bergs dankzij zijn zege een wildcard voor de hoofdtabel van Wimbledon. "Ik kende de traditie en wist dat het op het spel stond. Vanaf mijn eerste zege op de hoofdtabel in Ilkley was ik er wel een beetje mee bezig."



"Toen ik gewonnen had in de finale, kreeg ik meteen het goeie nieuws te horen, dat was een fantastisch moment. Mijn debuut mogen maken op het heilige gras van Wimbledon is een droom."



En Bergs, die de top 150 zal binnenkomen, trekt niet zonder ambitie naar Wimbledon. "Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten. Ik kan daar naartoe gaan met als doel om een paar wedstrijden te winnen. We hebben nu een week de tijd om ons goed voor te bereiden."



"Gras wordt nu mijn favoriete ondergrond", lacht Bergs. "Ik had het niet verwacht, want gras was geen succesverhaal bij de junioren. Maar ik kreeg te horen dat gras me moest liggen met mijn spel en nu voel ik me heel goed op gras."



Waarom past het spel van Bergs goed bij gras? "Ik probeer altijd aanvallend te spelen. Dat is mijn natuurlijke stijl en dan komt de extraverte Zizou boven en is het een feestje op de baan, met de ballen op tafel", zeg ik dan."