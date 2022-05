McLaren eert betreurde Ayrton Senna: "Hij leeft voort in de harten van onze fans"

Aytron Senna is een echte legende in de Formule 1. Voordat hij in 1994 verongelukte op het circuit van het Italiaanse Imola, reed de Brailiaan van 1988 tot 1993 voor McLaren. Hij werd er uiteindelijk drie keer wereldkampioen: in 1988, 1990 en 1991.

"Zijn prestaties met McLaren, die hem drie wereldtitels opleverden, hebben ervoor gezorgd dat hij tot de grootste Formule 1-coureurs ooit behoort", vertelde teambaas Zak Brown. Toen hij in 1994 op tragische wijze overleed, voelde dat als een onvervangbaar verlies voor de hele autosportwereld."