Brusselaar Toumani Camara trekt zich terug uit NBA-draft

Camara maakte op 27 april deel uit van de lijst van 283 spelers voor de NBA-draft, die op 23 juni zal plaatsvinden. Hij had tot 1 juni om zijn naam van de lijst te halen.

Hij blijft dus voor de universiteit van Dayton spelen. Het wordt zijn vierde en laatste universitaire jaar, nadat hij de eerste twee jaar bij Georgia Bulldogs gespeeld had. In Dayton kwam hij het voorbije seizoen tot een gemiddelde van 10,9 punten, 6,9 rebounds en 1,6 assists per wedstrijd.

De Nederlandse guard Keye van der Vuurst de Vries (Oostende) staat wel nog steeds op de lijst voor de draft.