Ongelooflijk, maar waar: kampioen én NBA-finalist gaan eruit in Game 7, Doncic doet Phoenix dood

Phoenix wist niet wat hen overkwam, thuis dan nog: Luka Doncic en zijn maats grepen de Suns meteen bij de keel. Bij de rust (27-52) was het verschil al 25 punten en de cijfers van de sleutelspelers spraken boekdelen. Dallas-vedette Doncic was op zijn eentje - 27 punten - goed voor het totaal van Phoenix. Bij de thuisploeg bleven Devin Booker en Chris Paul steken op respectievelijk 2 en 1 punt. Booker en Paul vonden nooit een oplossing. In de 2e helft lieten de bezoekers hun greep niet los, het ontbrak de Suns aan efficiëntie in de afwerking en inspiratie. De kloof liep in het derde kwart op tot rond de 40 punten. Na quarter 3 stond er 50-92 op het bord. "We leverden onze slechtste prestatie in onze belangrijkste match van het seizoen", jammerde coach Monty Williams. De Mavs - Doncic voorop - speelden de partij rustig uit. De Sloveen beëindigde de match met 35 punten, 10 rebounds en 4 assists. Spencer Dinnwiddie (30 ptn) en Jalen Brunson (24 ptn) waren zijn perfecte secondanten. Dallas won met 90-123. Aan de overkant was het wonden likken. Booker (11 ptn) en Paul (10 ptn) zagen af. De Mavs spelen nu de finale van de Western Conference tegen de Golden State Warriors.

Geen 2 op een rij voor de Bucks

In de Eastern Conference gaat de finale tussen Miami Heat, dat al eerder Philadelphia wipte, en Boston Celtics. De Celtics schakelden na een serie waarin het thuisvoordeel vaak van kant wisselde, regerend kampioen Milwaukee uit.



De geschiedenisboeken leerden dat Milwaukee bezorgd mocht zijn: 3 keer stonden ze in een 7e match tegenover de Celtics en 3 keer verloren ze: in de NBA-finale van 1974, in de halve finale van de conference in 1987 en in de eerste ronde in 2018.



De vorige duels in de serie waren close, maar in Game 7 was dat niet het geval: 109-81. Voor een flamboyant thuispubliek maakte Boston het verschil met driepunters: bij de Celtics gingen er 22 (op 55 pogingen) binnen, de Bucks bleven steken op 4 bommen (op 33).



Grant Williams speelde de beste match uit zijn loopbaan met 27 punten (7 op 18 driepunters), Jayson Tatum (23 ptn, 8 ass) en Jaylen Brown (19 ptn, 8 rbs) tekenden ook present.



De Bucks namen het eerste kwart nog voor hun rekening (20-26), maar daarna ondergingen de kampioenen de wet van de sterkste. Giannis Antetokounmpo had niet zijn beste shotavond (10 op 26), al eindigde hij toch nog met 25 punten, 20 rebounds en 9 assists.



Jrue Holiday (21 ptn, 8 ass) en Brook Lopez (15 ptn, 10 rbs) boden steun, maar de rest van het team niet. Andermaal liet de afwezigheid van Khris Middleton (knie) zich gevoelen.



De Celtics blijven zo dromen van een 18e recordtitel, waarmee ze de Lakers weer achter zich kunnen laten. Die pakten in 2020 hun 17e NBA-palm tegen de Heat.