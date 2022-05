NBA-coach Steve Kerr is emotioneel na schietincident: "Ben die minuten stilte beu"

Steve Kerr en de Golden State Warriors speelden een match in Texas amper enkele uren na een schietpartij daar in een lagere school. Op een persconferentie voor de match was de trainer dan ook duidelijk: "ik zal hier nu niet over basketbal spreken".

Hij deed wel een emotionele oproep. Kerr wil dat de wapenwetten in de Verenigde Staten strenger worden. Dat dit thema hem zo raakt, is niet verwonderlijk. De coach verloor zelf zijn vader tijdens een schietpartij in 1984 op een universiteit in Beirut.

"Wanneer gaan we iets doen?", riep hij. "Ik ben dit zo moe. Ik ben het moe om altijd mijn medeleven te moeten uiten aan die verscheurde families en die minuten stilte. Het is genoeg."

Kerr wil in de eerste plaats dat er een controle komt naar de achtergrond van mensen die een geweer willen kopen. Maar volgens hem ontbreekt de politieke moed. "Er zijn 50 senatoren die weigeren, ook al ligt dat voorstel al jaren op tafel. 90 procent van de Amerikanen staat hierachter. Maar de senatoren willen hun macht niet verliezen. Verkiezen jullie echt jullie eigen macht boven het leven van onschuldige kinderen?"

"Het is zielig", riep hij nog voor hij de zaal geëmotioneerd uitliep.